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Beşparmak’tan Sonra Reşatbey Arpası Tescillendi

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Bu projede ıslahçısı olması sebebi ile proje lideri olarak görev yapan Tarım Dairesi Müdürü Dr. Reşat Değirmenci’nin adından esinlenerek “REŞATBEY” adı verilen arpa çeşidi tescillendi.
Beşparmak’tan Sonra Reşatbey Arpası Tescillendi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile TC Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’nün TC Lefkoşa Büyük Elçiliği KEİ Ofisi’nin katkıları ile 2013 yılında başlatmış olduğu “KKTC Koşullarına Uygun Arpa Çeşitlerinin Geliştirilmesi, Yetiştiriciliği ve Kademeli Tohumluk Üretimi Sisteminin Oluşturulması” projesi çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamında geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen ilk yerli ve milli arpa çeşidi “BEŞPARMAK“ çeşidinden sonra bu yıl yeni geliştirilen ikinci çeşit arpa da hayata geçti.

 

Bu projede ıslahçısı olması sebebi ile proje lideri olarak görev yapan Tarım Dairesi Müdürü Dr. Reşat Değirmenci’nin adından esinlenerek “REŞATBEY” adı verilen arpa çeşidi tescillendi.

 

Beşparmak ve Reşat Bey arpa çeşitlerini ekim döneminden itibaren üreticilerle buluşturulması hedefleniyor.

 

Bu amaçla Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile Devlet Üretme Çiftlikleri Daireleri birlikte yürüttüğü ve TC Lefkoşa Büyük Elçiliği KEİ Ofisi’nin katkıları ile çalışmaların devam edeceği belirtilerek, ülkemiz tarımına hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

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