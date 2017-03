Spor Toto Basketbol Ligi'nin 23. hafta karşılaşmasında, Best Balıkesir, evinde Fenerbahçe’yi ağırladı.

Spor Toto Basketbol Ligi’nde düşme hattındaki Best Balıkesir, evinde dolu tribünler önünde lider Fenerbahçe’ye 79-68 mağlup oldu. Kanarya, bu skorla üst üste 14, toplam 23 maöta 12. galibiyetini aldı. Üst üste 2 galibiyetin ardından lidere diş geçiremeyen Best Balıkesir ise 5 galibiyetle düşme barajında kaldı.Fenerbahçe karşılaşmaya ilk 5’te önemli rotasyonlar yaparak başlamasına karşın ilk periyodu 22-15 önde kapattı. Best Balıkesir ikinci periyotta daha etkili oynadı. Mavi beyazlılar James ve Andrews’un sayılarıyla farkı eritti. Devrenin bitimine bir dakika 44 saniye kala skor 34-34’e geldi. Ancak Fenerbahçe Bennett’in basketleriyle ilk yarıyı da önde kapamayı bildi: 36-41.

Üçüncü periyoda fırtına gibi başlayan Fenerbahçe, müthiş savunmasıyla Balıkesir ekibinin sadece 6 sayı atmasını sağladı ve farkı açtı: 42-58. Dördüncü periyotta Best Balıkesir’in çabası farkı kapatmaya yetmedi ve karşılaşma 79-68 konuk ekibin üstünlüğüyle bitti. Balıkesir ekibinde Andrews’un 21 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Antrenör Obrodovicç’in tüm oyunculara şans verdiği Fenerbahçe’de ise Berk 11, Nunnally ve Kalinic 10’ar sayı ile oynadı.

Best Balıkesir 68- 79 Fenerbahçe

SALON: Balıkesir Yeni

HAKEMLER: Serkan Emlek (xx), Halil Baldemir (xx), Halit Can Cihan (xx)

BEST BALIKESİR: Kelley (x), James (xxx) 14, Andrews (xxx) 21, Pastal (x), Ofoegbu (x) 3, Nichols (xx) 11, Dorsey (xx) 7, Ahmet (x), Ümit (x) 4, Melih (xx) 8

FENERBAHÇE: Melih (xxx) 9, Bennett (xx) 7, Berk(xxx) 11, Kalinic (xxx) 10, Ahmet (xx) 6, Dixon (xx) 7, Udoh (xx) , Vesely (xx) 8, Nunnally (xxx) 10, Barış (xx) 5 , Egehan (xx) 6

1. PERİYOT: 15-22

İLK YARI: 36-41

3. PERİYOT: 42-58

5 FAUL: Melih (37.10) (Best Balıkesir)