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Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

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Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

 

Fon Adı         Son Fiyat      Son Getiri %

Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları           

Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.İki.Kam.Dış.Bor.A. EYF    0,030336     -0,56

Garanti Em. Hay. İk.Glr Am. Es. EYF    0,036819     -0,46

Vakıf Em. Gelir Am. 1. Esnek EYF         0,018014     -0,45

NN Hay. Em. Gelir Amaçlı Esnek EYF   0,032531     -0,36

BNP Par. Car. Em. Gel. Am.Bir.Kam.Dış.Borç.Arç. EYF      0,038269     -0,36

Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları             

Allianz Yaşam ve Em. Esnek Fon Sepeti EYF  0,011420     -0,35

Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi            

Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF            0,020477     -1,50

AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF            0,018016     -0,83

Aegon Emeklilik ve Hay. Glr.Am.Hisse Senedi EYF  0,076444     -0,75

Vakıf Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF       0,059426     -0,73

MetLife Em. ve Hay. Büy. Am. Hisse Sen. EYF          0,019440     -0,71

Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar                 

Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF  0,045326     -1,22

Allianz Hayat Em. Glr. Am. Esnek EYF 0,035237     -0,43

Vakıf Em. Gelir Am. 2. Esnek EYF         0,021148     -0,41

Aegon Emeklilik ve Hay. Dengeli EYF  0,048797     -0,39

Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF            0,056845     -0,34

Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları                    

Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. His. Sen. EYF          0,019417     -0,52

Katılım Em. ve Hay. Alter.İkinci Esnek(Döviz) EYF   0,012308     -0,49

Halk Hayat ve Em. Katılım Hisse Sen. EYF      0,013432     -0,49

Katılım Em. ve Hay. Büy.Amaç.Alt.His.Sen. EYF       0,013783     -0,43

Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. Esnek EYF   0,014492     -0,34

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