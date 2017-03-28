Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. Gel.Am.İki.Kam.Dış.Bor.A. EYF 0,030336 -0,56 Garanti Em. Hay. İk.Glr Am. Es. EYF 0,036819 -0,46 Vakıf Em. Gelir Am. 1. Esnek EYF 0,018014 -0,45 NN Hay. Em. Gelir Amaçlı Esnek EYF 0,032531 -0,36 BNP Par. Car. Em. Gel. Am.Bir.Kam.Dış.Borç.Arç. EYF 0,038269 -0,36 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. Esnek Fon Sepeti EYF 0,011420 -0,35 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. Büy.Am.Yük.Ülk.Es. EYF 0,020477 -1,50 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Esnek EYF 0,018016 -0,83 Aegon Emeklilik ve Hay. Glr.Am.Hisse Senedi EYF 0,076444 -0,75 Vakıf Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF 0,059426 -0,73 MetLife Em. ve Hay. Büy. Am. Hisse Sen. EYF 0,019440 -0,71 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Büyü. Ama. İki. Es. EYF 0,045326 -1,22 Allianz Hayat Em. Glr. Am. Esnek EYF 0,035237 -0,43 Vakıf Em. Gelir Am. 2. Esnek EYF 0,021148 -0,41 Aegon Emeklilik ve Hay. Dengeli EYF 0,048797 -0,39 Allianz Yaşam ve Em. İkinci Esnek EYF 0,056845 -0,34 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. His. Sen. EYF 0,019417 -0,52 Katılım Em. ve Hay. Alter.İkinci Esnek(Döviz) EYF 0,012308 -0,49 Halk Hayat ve Em. Katılım Hisse Sen. EYF 0,013432 -0,49 Katılım Em. ve Hay. Büy.Amaç.Alt.His.Sen. EYF 0,013783 -0,43 Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. Esnek EYF 0,014492 -0,34