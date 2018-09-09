BES'te Yalınkaya'nın listesi tulum çekti, işte kazananlar

Yönetim Kurulu seçimlerinde ise Mustafa Yalınkaya’nın listesi seçime katılan üyelerin 486 adet mührünü alarak tam liste olarak yeniden Belediye Emekçileri Sendikası Yönetimi’ne seçilirken, Deniz Kayabaşı’nın listesi 253 mühür aldı. 38 oy ise geçersiz.

Yönetim Kurulu seçimlerinde ise Mustafa Yalınkaya’nın listesi seçime katılan üyelerin 486 adet mührünü alarak tam liste olarak yeniden Belediye Emekçileri Sendikası Yönetimi’ne seçilirken, Deniz Kayabaşı’nın listesi 253 mühür aldı. 38 oy ise geçersiz sayıldı.

Belediye Emekçileri Sendikası yeni yönetim kurulu yarın; Genel Sekter, Mali Sekreter ile Disiplin ve Denetleme kurulları başkanlarını seçme gündemi ile ilk toplantısını gerçekleştirecek.

Seçim sonuçlarına göre BES Başkanı ve Yönetim Kurulu şöyle oluştu:

Başkan

Mustafa Yalınkaya

Yönetim Kurulu

Elif Numan

Ulus Arpalıklı

Hüseyin Zabit

Ali Ateş

Fehim Şemmedi

Ayhan Kalaycılar

Fatoş Anther

Mithat Arsu

Ali Doymuş

İbrahim Bulutbeyaz

Ecevit İnançoğlu

Disiplin Kurulu Üyeleri

Ahmet Demiray

Şebnem Özkibar

Hüseyin Kaymaklılı

Denetleme Kurulu Üyeleri

Ecvet Orhon

Ergin Yetken

Toykan Özdamar