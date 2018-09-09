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BES'te Yalınkaya'nın listesi tulum çekti, işte kazananlar

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Yönetim Kurulu seçimlerinde ise Mustafa Yalınkaya’nın listesi seçime katılan üyelerin 486 adet mührünü alarak tam liste olarak yeniden Belediye Emekçileri Sendikası Yönetimi’ne seçilirken, Deniz Kayabaşı’nın listesi 253 mühür aldı. 38 oy ise geçersiz.
BES'te Yalınkaya'nın listesi tulum çekti, işte kazananlar

Yönetim Kurulu seçimlerinde ise Mustafa Yalınkaya’nın listesi seçime katılan üyelerin 486 adet mührünü alarak tam liste olarak yeniden Belediye Emekçileri Sendikası Yönetimi’ne seçilirken, Deniz Kayabaşı’nın listesi 253 mühür aldı. 38 oy ise geçersiz sayıldı.

Belediye Emekçileri Sendikası yeni yönetim kurulu yarın; Genel Sekter, Mali Sekreter ile Disiplin ve Denetleme kurulları başkanlarını seçme gündemi ile ilk toplantısını gerçekleştirecek.

Seçim sonuçlarına göre BES Başkanı ve Yönetim Kurulu şöyle oluştu:
Başkan
Mustafa Yalınkaya
Yönetim Kurulu
Elif Numan
Ulus Arpalıklı
Hüseyin Zabit
Ali Ateş
Fehim Şemmedi
Ayhan Kalaycılar
Fatoş Anther
Mithat Arsu
Ali Doymuş
İbrahim Bulutbeyaz
Ecevit İnançoğlu
Disiplin Kurulu Üyeleri
Ahmet Demiray
Şebnem Özkibar
Hüseyin Kaymaklılı
Denetleme Kurulu Üyeleri
Ecvet Orhon
Ergin Yetken
Toykan Özdamar

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