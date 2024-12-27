BES’ten hükümete rest: Pazartesi iş bırakıyoruz

BES, hükümetin Toplu İş Sözleşmesi ve Hayat Pahalılığı Ödeneği yasalarında yapmak istediği değişikliklere karşı pazartesi günü Lefkoşa Türk Belediyesi’nden başlayarak iş bırakma eylemleri gerçekleştirecek.

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya, sendika yönetimi tarafından alınan bu kararın gerekçesini, hükümetin “Ben bilirim, ben yaparım” anlayışını sürdürmesi olarak açıkladı.

Yalınkaya, yaptığı yazılı açıklamada, “Bugün itibarıyla BES Yönetim Kurulu olarak olağanüstü toplantımızı gerçekleştirdik. Hükümetin tutumunun kabul edilemez olduğu konusunda hemfikiriz” dedi.

Eylemlerin 30 Aralık Pazartesi günü LTB’den başlayacağını belirten Yalınkaya, örgütlü oldukları tüm belediyelerde iş bırakma eylemleri gerçekleştireceklerini söyledi. “Tasarılar geri çekilmezse daha radikal adımlar atmaktan çekinmeyeceğiz” diyen Yalınkaya, hükümetin sendikaları yasaları görüşmek üzere Meclis alt komitesine çağırdığını, mücadelelerini bu platformda da sürdüreceklerini dile getirdi.

Yalınkaya, hükümetin gündeme getirdiği yasa değişiklik tasarılarının geri çekilmemesi durumunda, daha sert ve kapsamlı eylemler planladıklarını belirtti. “Bugün Meclis’te paydaş sendikalarımızla birlikte olacağız. Yasaların geri çekilmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz ve süreçle ilgili tüm kararları kamuoyuna duyuracağız” ifadelerini kullandı.