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BES'ten hükümete:Katkı artmazsa sokağa ineceğiz!

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Belediye Emekçileri Sendikası bir açıklama yayınladı
BES'ten hükümete:Katkı artmazsa sokağa ineceğiz!

Belediye Emekçileri Sendikası  bir açıklama yayınladı:

Dün bu gündemle örgütlü olduğumuz dokuz belediye başkanıyla gerçekleştirdiğimiz toplantı sonucunda hem sendikamız hem de belediyelerimiz ortak noktada buluşmuş durumdadır. Merkezi hükümet yerel yönetimlere hak ettikleri değeri ve saygıyı göstermediği takdirde gücümüzü aldığımız sokaklara inmekten en ufak bir tereddüt duymayacağımızı kamuoyunun bilgisine getiririz. Göz göre göre belediyelerimizin batırılmasına asla tepkisiz kalmayacağız. Gerekirse o meclisi merkezi hükümete dar edeceğiz. Tepkimiz de kavgamız da büyük olacaktır. Biz yaşamak ve yaşatmak için bu kavgaya hazırız. Hodri meydan!!!

Belediye Emekçileri Sendikası Yönetim Kurulu (a)

Başkan Mustafa Yalınkaya

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