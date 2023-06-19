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BES’ten LTB’de ''şok eylem'' uyarısı

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Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Lefkoşa Türk Belediyesi’ndeki (LTB) sorunlarla ilgili sendikanın beklentileri ve taleplerinin “net” olduğunu belirterek, bu beklentilerinin LTB Başkanı ve yönetimi tarafından karşılanmaması halinde bu haftadan başlayar
BES’ten LTB’de ''şok eylem'' uyarısı

Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Lefkoşa Türk Belediyesi’ndeki (LTB) sorunlarla ilgili sendikanın beklentileri ve taleplerinin “net” olduğunu belirterek, bu beklentilerinin LTB Başkanı ve yönetimi tarafından karşılanmaması halinde bu haftadan başlayarak “şok eylemleri” hayata geçirme uyarısında bulundu.

BES Yönetim Kurulunun, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir açıklamada, BES Başkanı Mustafa Yalınkaya’yı “açıkça hedef” gösterdiğini belirterek, LTB Başkanı’nın bu açıklamasının ardından BES Yönetim Kurulu olarak bir açıklama yapmanın “zaruri” olduğu kaydedildi.

Sendika başkanının yönetim kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda açıklamalar yaptığını vurgulayan Sendika Yönetim Kurulu, sekiz yılı aşkın bir süredir sendika yönetimi olarak kendilerinin üzerine düşen her şeyi yaptıklarını belirterek, “LTB’nin geçmişte yaşadığı karanlık günler sonrasında bazı şeylerin düzelmesi için dişimizi sıkmış, elimizi taşın altına koymuş ve yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen hep sabretmiş durumdayız. Ancak gelinen aşamada sendika olarak bazı konularda açıklama yapılması ve adım atılmasını talep etmemizin karşılığı olarak bizlere gösterilen egolu tavra sessiz kalmamız mümkün değildir” dedi.

Açıklamada devamla şunlar kaydedildi:

“Tüm iyi niyetimizle getirdiğimiz süreci yine iyi niyetle karşılıklı olarak götürmek istediğimiz bir ortamda Sayın Harmancı tarafından yapılan açıklamayla sanki de her türlü talebimiz karşılanmış ama yine de arıza çıkartma derdinde olduğumuz izlenimi yaratılması en hafif deyimle pek yakışık olmamıştır. Sekiz yılı aşkın bir süre arıza çıkartmayan bir örgüt, neden bu dönemde arıza çıkartıyor diye kendi kendine sorması gereken Sayın Harmancı’nın hala mutlak doğrunun kendisi olduğunu sanması, buna inanacak kadar güç zehirlenmesi yaşaması ve vefa göstermek yerine sendikamızı hedef göstermesi bizleri oldukça üzmüştür.”

BES Yönetim Kurulu, “Bizlerin talepleri ve beklentileri nettir, başkan ve yönetimin önünde yazılı olarak durmaktadır. Üstelik düne göre çok daha kararlı bir şekilde beklentilerimizin karşılanmasını net olarak bekliyoruz. Somut ve radikal adımlar atılmaması durumunda ise bu haftadan başlayarak şok eylemlerimizi hayata geçireceğiz. Diyalog masası tükendiğinde sokaklar bizi çağırır, biz de bu çağrıya kayıtsız kalmayız” dedi.

BES Yönetim Kurulu ayrıca yazılı açıklamasında, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile paylaştıkları sekiz maddelik talepler içerisinde yer alan Kadın Sığınma Evi’ne yönelik projenin ve bu projeyle alakalı olan çalışanlarla ilgili yönelttikleri sorunun cevabını “kısmen” aldıkları belirtildi.

BES Yönetim Kurulu, “Bu konuda sürekli bir şekilde sendikamızın zan altına bırakılmaya çalışıldığını, orada çalışan sözleşmeli emekçi kardeşlerimizle aramızın açılmasına yönelik gayret gösterildiğini ve sorulan sorunun başka yönlere çekilmek istendiğini üzülerek takip etmiş bulunuyoruz. Belediye Emekçileri Sendikası’nın, Kadın Sığınma Evi’ne yönelik maddi ve manevi olarak desteği ortadır. Bu merkez bizlerin gözbebeği konumundadır. Değil orasının kapatılması, tartışılması bile bizi rahatsız etmektedir.” dedi

BES Yönetim Kurulu, Sendika Başkanı Mustafa Yalınkaya Kadın Sığınma Evi’nde çalışan sözleşmeli kişilerin kadrolanması gerektiğini LTB Başkanı Harmancı’ya ifade ettiğini belirterek, “Hem merkezimiz hem de orada çalışan kardeşlerimiz için iyi niyetle yapılan bir bilgilendirme talebini yaptığı sosyal medya paylaşımı içerisinde farklı yönlere çeken Sayın Harmancı’nın bu yaklaşımı hiç hoş olmamıştır. Bu konuda gerekli düzeltmeyi Sayın Başkan Harmancı’nın yapacağına inanıyoruz” dedi.

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