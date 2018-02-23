Başbakan Tufan Erhürman basını bilgilendiriyor. Erhürman Başbakanlık olarak
her hafta basını bilgilendirmeyi hedeflediklerini açıkladı.
Erhürman’ın açıklamasında bazı satır başları söyle;
“Bet ofislerin içinde ne olur biter kendim dahil gidip denetleyeceğim”
“Sanal bahis konusunda da yasal düzenleme yapılması için talimat verildi”
“KKTC vatandaşlarının casinolara girmesine kesinlikle müsemaha
gösterilmeyecektir”
“Doğu Akdeniz’deki kaynaklara ilişkin rum yönetimi’nin attığı adımlarla ilgili Rum
Lider Anastasiadis’in ortaya koyduğu gerekçeler haklı gerekçeler değil. Kıbrıslı
Türkler sürece aktif olarak müdahil olacak”
“Bütçedeki 83 milyon TL’lik artışın 65 milyon TL’lik kısmı TÜFE’de
öngörülemeyen artıştan kaynaklanıyor. 11 milyon 825 bin TL’lik kısım ise revize
sırasında yeni projelere ilişkin koyduğumuz kaynaktır”
“Bütçeye nüfus sayımı gerçekleştirilmesi için 5 buçuk milyon TL kaynak koyduk.”
“Belediyeler reformu bu dönemde yapılacaktır ve basın da bunun takipçisi olsun.
Bunun başka yolu yoktur”
“Ek mesailer özellikle gümrük polis ve sağlıkta artıyor. Bu nedenle bu sorunu
çözmek için insan kaynakları çalışması yapılacak gerekirse vardiyaya geçilecek”
“Şu ana kadar yapılan atamalarda hiçbir şekilde yeni müşavir yaratmadık.”
“Bertan Tokar ve Hasan Alicik Başbakanlık Müsteşarlığı’na, Özel Kalem’e Mustafa
Ergüven, Başbakanlık ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne Ahmet Muratoğlu atandı”
“Şu anda cezaevinde 540 kişi var bu korkunç ve oradaki gardiyan sayısı
konusunda gereken yapılacak”
“Cezaevi Danışma Kurulu oluşturulması ve oradaki iddiaları dinleyip
değerlendirmesi için talimat verdim. Cezaevi Danışma Kurulu oluşturulması ve
oradaki iddiaları dinleyip değerlendirmesi için talimat verdim”
“Uyuşturucu ile Mücadele konusunda çalışmalarımız devam edecek ve iki pilot
bölge seçtik”
” Uyuşturucu İle Mücadele konusunda Kalkanlı’da daha önce otel olarak
kullanılan bina Amatem ve Rehabilitasyon Merkezi olacak”
” Bet ofisi denetimleri artacak. Denetimlerde kurallara uymayanları anında
kapatacağız. 51 olan bet ofisi sayısını azaltacağız.”
“Taşkent Kooperatifi konusunda polis artık devreye girdi mukayyitlik bana
raporunu sundu. Bu konuda ciddi çalışmalarımız devam edecektir”
“YÖDAK konusunda yasa çalışması yapılacak bina konusu gündemde”
“TC hükümetinden randevu talep ettim..Bunu Büyükelçi’ye bildirdim”
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