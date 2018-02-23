“Bet ofislerin içinde ne olur biter kendim dahil gidip denetleyeceğim”

Başbakan Tufan Erhürman basını bilgilendiriyor. Erhürman Başbakanlık olarak

her hafta basını bilgilendirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Erhürman’ın açıklamasında bazı satır başları söyle;

“Bet ofislerin içinde ne olur biter kendim dahil gidip denetleyeceğim”

“Sanal bahis konusunda da yasal düzenleme yapılması için talimat verildi”

“KKTC vatandaşlarının casinolara girmesine kesinlikle müsemaha

gösterilmeyecektir”

“Doğu Akdeniz’deki kaynaklara ilişkin rum yönetimi’nin attığı adımlarla ilgili Rum

Lider Anastasiadis’in ortaya koyduğu gerekçeler haklı gerekçeler değil. Kıbrıslı

Türkler sürece aktif olarak müdahil olacak”

“Bütçedeki 83 milyon TL’lik artışın 65 milyon TL’lik kısmı TÜFE’de

öngörülemeyen artıştan kaynaklanıyor. 11 milyon 825 bin TL’lik kısım ise revize

sırasında yeni projelere ilişkin koyduğumuz kaynaktır”

“Bütçeye nüfus sayımı gerçekleştirilmesi için 5 buçuk milyon TL kaynak koyduk.”

“Belediyeler reformu bu dönemde yapılacaktır ve basın da bunun takipçisi olsun.

Bunun başka yolu yoktur”

“Ek mesailer özellikle gümrük polis ve sağlıkta artıyor. Bu nedenle bu sorunu

çözmek için insan kaynakları çalışması yapılacak gerekirse vardiyaya geçilecek”

“Şu ana kadar yapılan atamalarda hiçbir şekilde yeni müşavir yaratmadık.”

“Bertan Tokar ve Hasan Alicik Başbakanlık Müsteşarlığı’na, Özel Kalem’e Mustafa

Ergüven, Başbakanlık ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne Ahmet Muratoğlu atandı”

“Şu anda cezaevinde 540 kişi var bu korkunç ve oradaki gardiyan sayısı

konusunda gereken yapılacak”

“Cezaevi Danışma Kurulu oluşturulması ve oradaki iddiaları dinleyip

değerlendirmesi için talimat verdim. Cezaevi Danışma Kurulu oluşturulması ve

oradaki iddiaları dinleyip değerlendirmesi için talimat verdim”

“Uyuşturucu ile Mücadele konusunda çalışmalarımız devam edecek ve iki pilot

bölge seçtik”

” Uyuşturucu İle Mücadele konusunda Kalkanlı’da daha önce otel olarak

kullanılan bina Amatem ve Rehabilitasyon Merkezi olacak”

” Bet ofisi denetimleri artacak. Denetimlerde kurallara uymayanları anında

kapatacağız. 51 olan bet ofisi sayısını azaltacağız.”

“Taşkent Kooperatifi konusunda polis artık devreye girdi mukayyitlik bana

raporunu sundu. Bu konuda ciddi çalışmalarımız devam edecektir”

“YÖDAK konusunda yasa çalışması yapılacak bina konusu gündemde”

“TC hükümetinden randevu talep ettim..Bunu Büyükelçi’ye bildirdim”