Bet Ofisten Para Çalanlara 1’er Yıl Hapis Cezası

Bugün 27.11.19 tarihinde, Gazimağusa’da oturum yapan ağır ceza mahkemesi, huzurunda bulunan G.Y ve B.Y aleyhine getirilen bina açma, sirkat ve mülke tecavüz davasının kararını açıkladı ve her iki sanığı 1’er yıl hapis cezasına mahkûm etti.

Başkan Fatma Şenol, kıdemli yargıç Ayşen Toroslu ve yargıç Hazan Aksun’dan oluşan Ağır Ceza Mahkemesinin sanıklar aleyhindeki kararını yargıç Hazan Aksun okudu.

Ağır ceza mahkemesi Bet ofisten para çalan sanıklara 1’ er yıl hapis cezası verdi.

Aksun, sanıkların 28.2.19 tarihinde saat 05.00 raddelerinde Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir bet ofisinin kapısını anahtar yardımı ile açıp içeri giren sanıkların kasada muhafaza edilen 19.820 TL parayı sirkat ettikten sonra aynı yerden ayrıldıklarını, şikâyet üzerine kontrol edilen güvenlik kamerasından sanıkların tespit edildikten sonra ayni gün tutuklandıklarını belirtti.

Sanık 1 G.Y’in bahse konu iş yerinde çalışmakta olduğunu, işten ayrılırken iş yerinin ana giriş kapısının anahtarını iade etmediğini ve arkadaşı olan sanık 2 B.Y ile anlaşarak 28.8.19 tarihinde iş yerine anahtar yardımıyla girerek kasadaki 19.820 TL parayı sirkat ettiklerini, aynı gün yapılan şikâyet ve kamera görüntülerinden sanıkların tespit edilerek tutuklandıklarını belirtti.

Sanıkların verdikleri gönüllü ifadelerinde suçlarını kabul ettiklerini, sirkat etikleri paradan geriye kalan 17.870 TL paranın polis tarafından emare alındığını ve tahkikatın tamamlanmasından sonra 3.9.19 tarihinde sanıkların teminata bağlandığı belirtildi.

Sanık avukatlarının yapmış oldukları hitaplarında sanıkların işlemiş oldukları suçtan dolayı üzgün ve pişman oldukları, ekonomik sıkıntı içerisinde oldukları, sanık 2’in babasın genç yaşta kaybetmesi nedeniyle annesi ve kardeşi ile birlikte yaşamakta olduğu, her iki sanığın genç yaşta olmaları ve hatalarını kabul ederek mahkemeden özür dilemelerini hafifletici nedenler olarak kabul gördüğünü belirten yargıç Aksun, sanık 2’nin şikâyetçiye henüz bir ödeme yapmamış olmasını da ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirildiğini söyledi.

Sanık 1 iş yerinden ayrıldıktan sonra tasarrufundaki anahtarı iade etmemiş olması ve sanık 2 ile anlaşarak iş yerine girip kasadaki parayı çalmaları yönünde bir plan yapmış oldukları görülmekte olduğuna değinen Aksun, bu durumun da sanıklar aleyhine ağırlaştırıcı unsur olarak değerlendirildiğini belirtti.

Sanıkları suçlu bulup mahkûm ettiklerini belirten Aksun huzurlarındaki davayı kamu menfaati yönünden de değerlendirmemiz gerekmektedir dedi. Sanıkların suçlarını kabul ederek adaletin erken tecellisine yardımcı olmaları, haklarında düzenlenen sosyal hizmetler raporunda özellikle ailevi durumları ile ilgili belirtilen unsurlar da dikkate alındıktan sonra sanıklara hapislik cezası dışında bir ceza takdir edilemeyeceği yönünde oy birliğiyle karar alındığına değindi.

Netice olarak oy birliğiyle alınan kararda sanıkları mahkûm oldukları Bina açma suçundan bir yıl, sirkat suçundan 9 ay hapislik cezası takdir edildiğini açıklayan Aksun üçüncü dava olan mülke tecavüz suçu ile ilgili ceza verilmemekle beraber sabıka olarak kayıt edilmesi yönünde karar verdiklerini açıkladı. Aksun cezaların birlikte çekileceğini belirtti.