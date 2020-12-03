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Beta bloklayıcı ilaçlar, uyuyan kanser hücrelerinin 'aktifleşmesini önleyebilir'

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Stres hormonlarının hastalığın yenilmesinden yıllar sonra, kanser hücrelerini yeniden aktif hale getirdiğini keşfeden biliminsanları, mevcut ilaçların bunu önlemekte kullanıp kullanılamayacağını araştırıyor.
Beta bloklayıcı ilaçlar, uyuyan kanser hücrelerinin 'aktifleşmesini önleyebilir'

Çalışmalar, stres hormonlarının bağışıklık sisteminde bir dizi tepkiye nedenolduğunu gösteriyor. Bu durum da kemaoterapi gibi tedavilerden kurtulduktan sonra, vücutta yıllarca kalan "uyuyan" kanser hücrelerini yeniden canlandırabiliyor.

Times gazetesindeki habere göre uzmanlar, bu hormonların gücünü azaltan beta bloklayıcı diye bilinen ilaçların, tümörlerin geri dönüşünü önlemekte etkin olabileceğine inanıyor.

Bu tedavi şu anda erken aşamadaki bir klinik deneyde test ediliyor.

İlaç devi Astrazeneca'nın kanser immunolojisi biriminin başı ve çalışmanın başını çeken Dmitry Gabriloviç "Bunun, uyuyan hücrelerin, tümörlerin geri dönüşünde önemli bir mekanizma olduğu tüm kanser türlerinde geçerli olabileceğini düşünüyoruz. Şu anda bu akciğer, meme, bağırsak, yumurtalık ve birçok diğer kanser türünün de bulunduğu çok uzun bir liste" dedi.

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