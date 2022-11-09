Beta enfeksiyonu tehlikeli mi?

Son günlerde çocuklarda influenza A yani gribin yanısıra Beta enfeksiyonu da çok sık görülüyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İpek Akman, ebeveynlerin ciddiye alması gereken bu enfeksiyonla ilgili şu bilgileri verdi…

Nasıl bulaşır?

Kış aylarında, okula giden çocuklarda yaygın olarak görülen ve halk arasında Beta olarak bilinen enfeksiyon damlacık yoluyla bulaşır. Öksürük, yakın çevrede hasta birisiyle temas etmekle, kolaylıkla kişiden kişiye geçebilmektedir. Bu enfeksiyona bakteri neden olduğu için yakın temas, öpüşmek veya sarılmak gibi yollarla bulaşabilir. Genellikle 3-15 yaşları arasında sık görülür. Temas ve damlacıkla bulaştığı için erişkinlerde de ortaya çıkabilir.

Ne gibi önlemler alınmalı?

Enfeksiyonlardan korunmanın en önemli kuralı hijyene dikkat etmektir. Özellikle el hijyeni enfeksiyonlardan korunmada çok önemlidir. Bunların yanı sıra hasta olduğu bilinen, öksürük, ateş gibi bulguları olan kişilerden uzak durulması gerekir. Kapalı ve kalabalık ortamlarda hastalığın yayılma ihtimali daha yüksektir. Bu tür yerlerde hijyene ve sosyal mesafe kurallarına daha da fazla dikkat edilmeli, eller sık sık yıkanmalıdır. Beslenme ve uyku düzenine dikkat etmek de bağışıklığı güçlendirmede ve vücudun direncini arttırmada oldukça önemlidir.

Hangi belirtilere yol açar?

Beta enfeksiyonu belirtileri; ateş, boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, boyunda şişlik veya cilt döküntüsüdür. Bu belirtileri gösteren hastaya tanıyı doğrulamak için mutlaka boğaz kültürü ve hızlı test yapılması gerekir.

Tedavisi nasıldır?

Tedavide penisilin türevi antibiyotikler kullanılmaktadır. Antibiyotik şurup şeklinde alınıyorsa 10 gün düzenli kullanmak gerekir. Penisilin iğnesi yapıldıysa tek doz yeterlidir. ‘Beta enfeksiyonu olan çocuk bir gün antibiyotik kullandıktan sonra bulaşıcılığı ortadan kalkar ve kendini iyi hissediyorsa okula gidebilir, ancak antibiyotik tedavisi sürdürülmelidir.

Hangi sorunlara neden olabilir?

Beta enfeksiyonu tedavi edilmezse lokal yayılmalar yapabilir, tehlikeli bir hal alabilir. Boyun apsesi ortaya çıkabilir ve sinüsler yoluyla beyin içerisine ilerleyen enfeksiyonlar gelişebilir. Bu enfeksiyon kalp romatizmasına yol açabilir. Kalp romatizması kalp kapaklarında hasar oluşturabilen, eklem ve cilt bulgularıyla seyreden ciddi bir klinik tablodur. Kalp romatizmasının ilk bulgusu eklem ağrısı ve şişliği olabilir. Kalıcı hasar verdiği organ ise kalpteki kalp kapakçıklarıdır. Bu nedenle göğüs ağrısı, çarpıntı ve nefes darlığı yaşayan çocuklar, çocuk kalp hastalıkları uzmanları tarafından değerlendirilmelidir. Antibiyotik yanında iltihabı bastırmak için aspirin ve kortizon kullanılması gerekebilir. Hasta yatak istirahati yapmalıdır. Romatizmal kalp hastalığı geçiren çocukta tekrar Beta'ya bağlı boğaz iltihabı gelişirse kalp romatizması da tekrarlar. Bu çocuklara 21 günde bir penisilinli koruyucu tedavi vermek gerekir.

Beta enfeksiyonu sonrası böbrek hastalığı da yaşanabilir. Bu durumda ise hastanın el, yüz, ayak ve gözlerinde şişlikler meydana gelir. Çocuklarda böbrek fonksiyonları bozulur.