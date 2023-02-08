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Betmezoğlu: KKTC tüm imkanlarını kullanarak buraya geldi

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Sivil Savunma İskele Bölge Müdürü Cemal Betmezoğlu, Adıyaman’da devam eden kurtarma çalışmalarıyla ilgili NTV canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
Betmezoğlu: KKTC tüm imkanlarını kullanarak buraya geldi

Sivil Savunma İskele Bölge Müdürü Cemal Betmezoğlu, Adıyaman’da devam eden kurtarma çalışmalarıyla ilgili NTV canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Cemal Betmezoğlu’nun açıklamalarından satır başları:

Taşucu’ndan Türkiye’ye giriş yaptık birçok bölgeyi gördük. Genel manzara kötü ama Adıyaman en kötü durumda.

Türkiye’deki voleybol turnuvası nedeni ile KKTC’den öğrenciler, öğretmenler, aileler ve rehberler İsias Otel’de konaklıyordu.

39 KKTC vatandaşı buradaydı.Depremde 5 vatandaş kurtuldu.34 vatandaşımız mahsur kaldı. Enkaz altında 120-140 vatandaş var.

Enkaz altında ölüler var.KKTC tüm imkanlarını kullanarak buraya geldi.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, üniversitelerin arama kurtarma ekipleri, sivil havacılık ve gönüllüler burada görev yapıyor.

Binanın durumu çok kötü.

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