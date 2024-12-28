Beton bariyerlere çarptı, takla attı: Şans eseri yaralanan olmadı

Yonca Kavşağı-Ercan ana yolunda saat 17.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, MA 158 plakalı salon aracı soldan ikinci şerit içerisinde güney istikametine doğru kullanan Mehmet Ali Karaağaç (E-35) seyretmekte olduğu yolun 4-5 km sine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan beton bariyerlere çarpıp yol içerisinde takla attı.
Kaza sonucu yaralanan olmadı.
Soruşturma devam ediyor.
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