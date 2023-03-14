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Beton mikseri devrildi, sürücü yaralandı!

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İskele-Karpaz ana yolu Kumyalı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden beton mikseri sürücüsü yaralandı.
Beton mikseri devrildi, sürücü yaralandı!

Ziyamet-Pamuklu anayolunda bu akşam, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri devrildi. Kazada yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, saat 18:30 sıralarında meydana geldi.

Shohrat Avliyakuly yönetimindeki PV 354 plakalı beton mikseri ile Ziyamet istikametine doğru seyrettiği sırada, Kumyalı Arpa Siloları önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve tekrar yola girdikten sonra, sol yan tarafı üzerine devrilerek durdu.

Kaza sonucu yaralanan beton mikseri sürücüsü, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi halen sürüyor.

Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

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