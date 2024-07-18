Beton mikseri devrildi, sürücüsü yaralandı

Girne-Değirmenlik ana yolunun 2-3’üncü kilometreleri arasında saat 13.30 sıralarında Ali RAZA (E-26) yönetimindeki JA 060 plakalı beton mikseri ile Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol içerisinde sol yan tarafı üzerine devrildi.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ALİ RAZA kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürüyor.
Soruşturma devam ediyor.
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