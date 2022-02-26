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Beton mikseri kontrolden çıktı

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Girne'den Lefkoşa istikametine seyreden 40 yaşındaki Murtaza Sarı yönetimindeki beton mikseri ile kaza yaptı
Beton mikseri kontrolden çıktı

Girne'den Lefkoşa istikametine seyreden 40 yaşındaki Murtaza Sarı yönetimindeki beton mikseri ile kaza yaptı. Dikkatsizce seyreden Sarı yönetimindeki beton mikseri ile çelik bariyerlere çarptı. Kaza sonrası, yol ve trafik güvenliği açısından Girne'den Lefkoşa yönüne giden araçlar St. Hilarion kavşağından itibaren Boğazköy eski yoluna yönlendirildi.

Polisten yapılan açıklama şöyle;

Trafik Kazası Girne - Lefkoşa Anayolu'nun Boğaz mevkiinde, Murtaza SARI (E-40), yönetimindeki NP 946 plakalı beton mikseri ile Boğazköy istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip çelik bariyerlere çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Kaza sonrası, yol ve trafik güvenliği açısından Girne'den Lefkoşa yönüne giden araçlar St. Hilarion kavşağından itibaren Boğazköy eski yoluna yönlendirilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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