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Beyan yapmayan veya eksik beyanda bulunan üreticilerin dikkatine

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2019–2020 üretim yılında Genel Tarım Sigortası Fonu’ na yapılan ekilen ve/veya dikilen ürün beyanlarını yapamayan veya eksik beyan yapan üreticilerden 10.11.2020 –16.11.2020 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) ek beyan alınacaktır.
Beyan yapmayan veya eksik beyanda bulunan üreticilerin dikkatine

2019–2020 üretim yılında Genel Tarım Sigortası Fonu’ na yapılan ekilen ve/veya dikilen ürün beyanlarını yapamayan veya eksik beyan yapan üreticilerden 10.11.2020 –16.11.2020 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) ek beyan alınacaktır.

Devlet Emlak Malzeme, Orman Dairesi, Devlet Üretme Çiftlikleri ve Vakıflar İdaresinden kiralanan araziler ve Kaymakamlıklar tarafından kullanım hakkı ve kira mukavelesi yapılan araziler için yapılacak beyanlar sözleşmeleri ile birlikte teslim edilecektir. İlk kez beyan edilecek parseller evraklı teslim edilmediği müddetçe beyan başvurusu kabul edilmeyecektir.

 

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