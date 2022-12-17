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Beyarmuda'da Hırsızlık

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Beyarmuda'da Hırsızlık

2022 Ekim-Aralık ayları içerisinde, Beyarmudu’nda, bir şahsa ait ikametgahın yanında bulunan ve ambar olarak kullanılan odanın kapısını açılarak içeriye girilmiş ve içerisinden; 2 adet ahşap ekmek teknesi, 2 adet bakır kazan ve 1 adet bakır tepsi çalınmıştır.

 

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen S.T. (E-43) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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