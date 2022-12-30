Beyarmudu Belediye Başkanı Bebek, yeni yıl mesajı yayımladı

Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, halkın kendisine emanet ettiği Belediyeyi, adil, eşit ve şeffaf belediyecilik anlayışıyla daha güzel ve mutlu yarınlarla buluşturmak dileğiyle en kalbi sevgilerini ve saygılarını sunarak, yeni yılın herkese sağlık, mutluluk ve bereket getirmesini temenni etti.

Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek yayınladığı yeni yıl mesajında, belde halkının teveccühleri ve destekleriyle Beyarmudu Belediyesi’ne hizmet için çıkılan bu yolda çalışmalarını yine halkın destekleriyle sürdüreceği kaydedildi.

Bebek mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Bu kutlu vazifeyi ifa ederken, gerek vefakâr yol arkadaşlarımızdan, gerekse beldemizin her kesiminden, siz değerli halkımızdan gördüğümüz güven ve destek en büyük gücümüz olacaktır.

Bu görevin üzerimizdeki sorumluluğun bilinciyle, çalışma arkadaşlarımızla birlikte, bölgemizdeki bütün kesimlerin beklentilerine cevap vermeye, iyi ve kötü gününde yanlarında olmaya çalışacağız. İnsana, çevreye ve doğaya değer veren, barış ve hoşgörünün egemen olduğu bir anlayışla hareket edecek; emeğe, dayanışmaya ve insani değerlere sahip çıkmayı görev bileceğiz.

Bizlere yakışır bir şekilde, el birliği ve dahası gönül birliği ile; değişim ve gelişimde sürekliliği yakalayan, sosyal belediyeciliğin hayat bulduğu, şeffaf belediyecilik anlayışı çerçevesinde halkın yönetimde söz sahibi olduğu, belediye hizmetlerinin köylerimizin her noktasına ulaştığı, yaşam kalitesi yüksek bir belediye oluşturmak en büyük hedefimizdir.

Hep birlikte daha güzel bir Beyarmudu Belediyesi için çalışma fırsatını şahsıma layık gören siz değerli belde halkıma İncirli,Köprülü,Çayönü,Güvercinlik,Türkmenköy,Beyarmudu gerek bana oy veren veya vermeyen herkese teşekkürü bir borç biliyorum.