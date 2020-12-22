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Beyarmudu Belediyesi, 13. maaşları kendi öz kaynaklarından ödedi

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Beyarmudu Belediyesi, 13. maaşları kendi öz kaynaklarından ödedi.
Beyarmudu Belediyesi, 13. maaşları kendi öz kaynaklarından ödedi

Beyarmudu Belediyesi, 13. maaşları kendi öz kaynaklarından ödedi.

DETAY SOPSYAL MEDYA- BARIŞCAN ŞEKERCİ

Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, sosyal medyadan yaptığı açıklamada çalışanların 13. maaşlarını hiç bir katkı almadan ödediklerini ifade etti.

Belediye Başkanı İlker Edip konuyla ilgili şunları söyledi:

“Belediyemiz bugün çalışanlarımızın 13. maaşlarını hiçbir katkı almadan öz kaynaklarından ödemiştir. Halkımıza gecesini gündüzüne katarak hizmet eden çalışanlarımız herşeyi hak ediyor. Emek en yüce değerdir.”

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