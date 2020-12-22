Beyarmudu Belediyesi, 13. maaşları kendi öz kaynaklarından ödedi.
DETAY SOPSYAL MEDYA- BARIŞCAN ŞEKERCİ
Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, sosyal medyadan yaptığı açıklamada çalışanların 13. maaşlarını hiç bir katkı almadan ödediklerini ifade etti.
Belediye Başkanı İlker Edip konuyla ilgili şunları söyledi:
“Belediyemiz bugün çalışanlarımızın 13. maaşlarını hiçbir katkı almadan öz kaynaklarından ödemiştir. Halkımıza gecesini gündüzüne katarak hizmet eden çalışanlarımız herşeyi hak ediyor. Emek en yüce değerdir.”
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.