Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Halk Tiyatrosu Bartın’da sahne aldı

Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Halk Tiyatrosu Bartın 23. Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında tiyatro sanatçısı İzel Seylani'nin yazıp yönettiği "Papaz Nikahı" isimli oyunu sahneledi.

Beyarmudu Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, oyun tarihi Rum Kilisesi'nde seyirci ile buluştu.

Oyun sonrasında festival komitesi ekibe eşlik eden Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip'e anı plaketi takdim etti.