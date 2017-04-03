Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Halk Tiyatrosu Bartın’da sahne aldı

Beyarmudu Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, oyun tarihi Rum Kilisesi'nde seyirci ile buluştu.
Oyun sonrasında festival komitesi ekibe eşlik eden Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip'e anı plaketi takdim etti.
Beyarmudu Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, oyun tarihi Rum Kilisesi'nde seyirci ile buluştu.
Oyun sonrasında festival komitesi ekibe eşlik eden Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip'e anı plaketi takdim etti.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.