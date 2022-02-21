Beyarmudu Belediyesi İle Büro-İş Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Büro Banka Ticaret Çalışanları Sendikası (Büro-İş) ile Beyarmudu Belediyesi arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.
Bugün imzalanan 2022-2023 Dönemi Toplu İş Sözleşmesine, Beyarmudur Belediye Başkanı İlker Edip ve Büro-İş Sendikası Başkanı Baytun Tuna imza koydu.
Büro-İş Sendikası Başkanı Baytun Tuna tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İmzalanan yeni Toplu İş Sözleşmesi ile günümüz şartları göz önünde bulundurularak çalışanların sendikal haklarında ekonomik anlamda iyileştirmeye gidilecek. Hayat Pahalılığı oranında artış sağlanmış, sosyal hakları geliştirilip, iş barışını pekiştiren düzenlemelerle iki tarafın da iyi niyet çerçevesinde Toplu İş Sözleşmesi imza aşamasına gelip imzalanmıştır” ifadelerine yer verildi.
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