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Beyarmudu Geçiş Kapısında izdihdam

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Beyarmudu Geçiş Kapısında izdihdam
Beyarmudu Geçiş Kapısında izdihdam

ekran-alintisi-2.jpgBeyarmudu Geçiş Kapısında izdihdam

Almanya’dan gelen ve Salamis Otel'de konaklayan turist kafilesinde, tespit edilen Coranavirüs vakası sonrasında, KKTC’de coronavirüs vakasının 5’e yükseldiği gözlemlendi. Bunun yanısıra hastahaneye kontrol  amaçlı sefkiyatların sıklaştığı ve karantina bölümünde yer kalmadığı öne sürülüyor.

Güney Kıbrıs’tan geçişlerinde de yoğun bir şekilde devam ettiği ve özellikle Beyarmudu Geçiş Kapısında uzun kuyruklar oluştuğu belirlendi. Beyarmudu geçiş kapısında yapılan kontrollerde, KKTC’ye geçmek isteyen 3 kişide yüksek sıcaklık tespit edilmesi üzerine geriye gönderildiği öne sürüldü.

Bazı Rumlara, KKTC’ye neden geçmek istediği sorulduğunda, yaptıkları açıklamada, Güney Kıbrıs’ta Coronavirüs vakasının arttığını ve bir süreliğine Karpaz’daki ailelerinin yanında kalmak için Kuzey’e geçmek istediklerini söyledikleri ileri sürüldü.

 

 

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