Beyarmudu Kara Geçiş Kapısında Sahte Pasaportla Yakalanan Şahıs Tutuklandı

Beyarmudu Kara Geçiş Kapısında Yakalanan Şahıs: Başkasının Kimliğiyle KKTC'ye Giriş Yaparak Sahte Kayıt Temin Etmişti, Ercan Havalimanı'nda Yakalandı ve Tutuklandı"
6 Ocak 2024 tarihinde Beyarmudu Kara Geçiş Kapısında, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden (GKRY) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geçiş yapan H.N.T.(E-37), taşıdığı başka bir şahsın adına düzenlenmiş pasaportu kullanarak görevli memura sahte kimlikle kayıt temin etmeye çalıştığı belirlendi. Şahıs, Ercan Havalimanı'ndan yurt dışına çıkarken tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma olayın detaylarını aydınlatmak için devam ediyor.
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