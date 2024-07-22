  • BIST 11233.62
  • Altın 2550.658
  • Dolar 33.0138
  • Euro 35.977
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 36 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 32 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKATel Aviv'de yüzlerce İsrailli, esir takası anlaşması talebiyle protesto düzenledi

Beyarmudu Patates Kültür Sanat Festivali 1 Ağustos’ta başlıyor

»
7.Uluslararası Beyarmudu Halk Dansları Festivali, 29 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak… Toplam 6 ülkeden 190 misafir ağırlanacak.
Beyarmudu Patates Kültür Sanat Festivali 1 Ağustos’ta başlıyor

Beyarmudu Belediyesi Patates Kültür Sanat Festivali beş yıl aranın ardından yeniden düzenleniyor. Bu yıl 10’uncusu yapılacak festival, 1 Ağustos Perşembe günü kortej yürüyüşü ile başlayacak ve dört gün sürecek.

Festivalde, 1 Ağustos’ta Grup Otantik, 2 Ağustos’ta Retro Çalgıcıları ve Ayna, 3 Ağustos’ta Cem Kafkas şefliğinde Beyarmudu Belediyesi TSM Korosu ve Pera, 4 Ağustos’ta ise Grup Frekans ve Murat Kekilli konserleri yer alacak.

Türkiye, Sırbistan, Karakalpakistan, Polonya, Meksika ve Hırvatistan olmak üzere toplam altı ülkeden 190 dansçının konuk edileceği 7’nci Uluslararası Beyarmudu Halk Dansları Festivali ise, 29 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Festival programı Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nde düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.

KUTLU: KÜLTÜRLERİN DANSI, KALPLERİ BİRLEŞTİRİR

Basın toplantısında ilk sözü alan Beyarmudu Belediyesi Halk Dansları Yönetmeni Süleyman Kutlu, Mesarya bölgesinin en büyük festivalini yapmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

“Her günü dolu dolu” geçirilecek bir festival organize edildiğini ifade eden Kutlu, “kültürlerin dansı, kalpleri birleştirir” sloganıyla toplam altı ülkeden 190 misafir dansçıyla kültürleri Beyarmudu’na taşıyacaklarını kaydetti.

BEBEK: BİRİNCİ HEDEFİMİZ KKTC’NİN TANITILMASINA KATKI KOYMAK

Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek de, yaklaşık beş yıldır yapılamayan festivalle ilgili bir buçuk yıldır çalıştıklarını ifade ederek, büyük bir emek ve çaba ortaya konduğunu söyledi.

İlk kez belediye bünyesinde bu kadar kapsamlı bir festivale imza atacaklarını dile getiren Bebek, yerli ve yabancı sanatçıların festivalde yer alacağını belirtti.

Dünyada yaşanan ekonomik krize dikkat çeken Bebek, bu tür organizasyonların yapılabilmesi için ekonomik desteğin şart olduğunu vurguladı ve Beyarmudu bölgesinde bulunun iş insanlarına katkıları nedeniyle teşekkür etti.

Yakın Doğu Üniversitesi, Yakın Doğu Bank ve Telsim’e özellikle teşekkürlerini sunan Bebek, en büyük teşekkürü ise belediye personelinin hak ettiğini kaydederek, çalışmaların son sürat devam ettiğini ifade etti.

“Amacımız kültürlerin buluşması, insanları bir nebze olsun mutlu edebilmek” diyen Bülent Bebek, beş yıl aranın ardından festivali en şekilde yapma çabasında olduklarını belirtti.

Festivalde altı ülkeden 190 misafirin konuk edileceğini yineleyen Bebek, konaklamanın belediye bünyesinden karşılanacağını ifade etti. Bülent Bebek, organizasyonu yaparken birinci hedeflerinin KKTC’nin tanıtılmasına katkı koymak olduğunu vurguladı.

10. Beyarmudu Belediyesi Patates Kültür Sanat Festivali kapsamında halı saha, tavla, darts ve yemek yarışması düzenleneceğini ifade eden Bebek, bölgenin patates konusunda “adanın kalbi” olduğuna dikkat çekerek, yemek yarışmasında patatesin öne çıkarılmasını istedi.

Festivalde 1 Ağustos’ta Grup Otantik, 2 Ağustos’ta Retro Çalgıcılar ve Ayna, 3 Ağustos’ta Cem Kafkas şefliğinde Beyarmudu Belediyesi TSM korosu ve Pera, 4 Ağustos’ta ise Grup Frekans ve Murat Kekilli konserlerinin yer alacağını kaydeden Bebek, Halk Dansları Festivali kapsamında gelecek dansçıların bölge köylerinde gösteriler yapacağını da dile getirdi.

Belediyede birçok yeniliğe imza attıklarını belirten Bebek, festivalde bunun yansımasını görmek istediklerini ifade etti. Sponsorlara ve katkı koyan herkese teşekkür eden Bebek, halkı, festivale davet etti.

KADİRAĞA: EN ÖNEMLİSİ BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRIP, DÜNYAYA BARIŞ, DOSTLUK VE SEVGİ MESAJLARI VERMEK

Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu ve CIOFF Kuzey Kıbrıs Başkanı Özlem Kadirağa da, CIOFF ve Uluslararası Festivaller Derneği markası altında KKTC’de yapılan tüm uluslararası halk dansları festivallerinde amaçlarının, ülke kültürünü tanıtmak, misafir ülkelerin danslarını ve kültürlerini KKTC halkıyla buluşturmak ve kaliteli organizasyonlar yapmak olduğunu söyledi.

“En önemlisi ise bayrağımızı dalgalandırıp, dünyaya barış, dostluk ve sevgi mesajları vermek” diye konuşan Kadirağa, organizasyonun kusursuz olmasını temenni ederek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yenierenköy-Dipkarpaz 1. Yaz Festivali başladı06 Temmuz 2024 Cumartesi 13:21
  • İskele Belediyesi halk dansları festivalinde tanıtım gösterileri sahnelendi02 Temmuz 2024 Salı 14:02
  • İskele festival güzelleri seçildi01 Temmuz 2024 Pazartesi 17:58
  • İskele Festivali, uluslararası halk dansları ile devam ediyor30 Haziran 2024 Pazar 17:58
  • 52. Geleneksel İskele Festivali muhteşem bir açılışla başladı29 Haziran 2024 Cumartesi 10:52
  • Türk Halk Müziği Sanatçısı Sümer Ezgü 46. Güzelyurt Portakal Festivali'nde sahne aldı27 Haziran 2024 Perşembe 13:57
  • LBO, Latin rüzgarı estirdi26 Haziran 2024 Çarşamba 14:35
  • 18 öğrencinin eserleri sergilenecek20 Haziran 2024 Perşembe 09:35
  • Sinemalarda bu hafta14 Haziran 2024 Cuma 22:34
  • Mona Lisa gerçekte kimdi?12 Haziran 2024 Çarşamba 21:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti