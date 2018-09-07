Beyarmudu sınır kapısında geçişler durdu, eylem yapılıyor!

İki toplumun ortak yaşadığı PİLE köyünde eylem yapılıyor.
Geçişler durdu.
Pile halkı geçişlerde yaşayan sıkıntıları yaptıkları eylemle protesto ediyor.
Detaylar geliyor...
Eylem başladı. Barikatta geçişler durdu.
İki toplumun ortak yaşadığı PİLE köyünde eylem yapılıyor.
Geçişler durdu.
Pile halkı geçişlerde yaşayan sıkıntıları yaptıkları eylemle protesto ediyor.
Detaylar geliyor...
Eylem başladı. Barikatta geçişler durdu.
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