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Beyarmudu sınır kapısında geçişler durdu, eylem yapılıyor!

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Beyarmudu sınır kapısında Pile'liler yolu kapatma eylemi yapıyor.
Beyarmudu sınır kapısında geçişler durdu, eylem yapılıyor!

İki toplumun ortak yaşadığı PİLE köyünde eylem yapılıyor.

Geçişler durdu.

Pile halkı geçişlerde yaşayan sıkıntıları yaptıkları eylemle protesto ediyor.

Detaylar geliyor...

eylemm.png

Eylem başladı. Barikatta geçişler durdu.

eylem2.png

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