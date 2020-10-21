Beyarmudu,Kırıkkale ve Akdoğan'da yağış!

Beyarmudu, Kırıkkale ve Akdoğan bölgeleri dün yağış aldı.
Meteoroloji Dairesinin ölçümlerine göre, dün metrekareye Beyarmudu’na 9, Kırıkkale’ye 8 ve Akdoğan’a 5; Devlet Üretme Çiftliği, Vadili ve Ercan’a 1 kilogram yağış kaydedildi.
Beyarmudu, Kırıkkale ve Akdoğan bölgeleri dün yağış aldı.
Meteoroloji Dairesinin ölçümlerine göre, dün metrekareye Beyarmudu’na 9, Kırıkkale’ye 8 ve Akdoğan’a 5; Devlet Üretme Çiftliği, Vadili ve Ercan’a 1 kilogram yağış kaydedildi.
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