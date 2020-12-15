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Beyarmudu'nda 2 koronavirüs vakası!

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Beyarmudu'nda 2 koronavirüs vakası!
Beyarmudu'nda 2 koronavirüs vakası!

Beyarmudu Belediyesi, köy sakini 1 kişinin ve 1 de temaslının koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

"Beyarmudu'nda köy sakini bir şahsın temaslı olarak Koronavirüs testi pozitif çıkmıştır. İlgili şahısla temaslı 11 kişi belirlenmiş ve bu kişilerin testleri yapılmıştır. Testler sonucunda 10 kişinin test sonucu negatif, 1 kişinin ise test sonucu pozitif çıkmıştır. Şu anda temaslı kişiler tedbir amaçlı Karantina Oteli'ne yerleştirilmiş ve kontrol altına alınmışlardır. Bölge Halkına ve kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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