BEYARMUDU'NDA ALKOLLÜ SÜRÜCÜ KAZAYA NEDEN OLDU

07 Aralık 2024 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Beyarmudu’nda Hüseyin Sipahi (37), 127 miligram alkollü içki etkisi altında yönetimindeki PS 030 plakalı araçla kuzey istikametine seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, yolun solundan çıkarak sınır tellerine çarptı.
Kazada yaralanan olmazken, Hüseyin Sipahi alkollü araç kullanmak ve trafik kazasına sebebiyet vermek suçlarından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor
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