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Beyarmudu'nda belediye çöp alanında yangın

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Beyarmudu'nda belediye çöp alanında yangın
Beyarmudu'nda belediye çöp alanında yangın

Beyarmudu'nda belediye çöp alanında henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı meydana gelen  ve rüzgarın etkisiyle çöplük alanın dışına sıçrayan yangında henüz kime ait olduğu tespit edilemeyen 200 dönüm arazi içerisinde ekili bulunan 100 dönüm buğday, 50 dönüm arpa ve 50 dönüm kuru ot ve anız tamamen yandı.

Dün saat 15:30 sıralarında meydana gelen ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

Boğaziçi’nde, su kuyularının bulunduğu bahçeler mevkisinde muhtemelen elektrik tellerinin bir birine temas etmesi sonucu meydana gelen yangında ise 14 dönüm biçilmemiş arpa tamamen yandı.

Dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen ve itfaiye ekipleriyle çevre sakinleri tarafından söndürülen yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

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