Beyarmudu'nda Gümrüksüz Elektronik Sigara İthali: Tutuklama Gerçekleşti.

Gazimağusa Polisi, Beyarmudu Operasyonunda Gümrüksüz Elektronik Sigara İthali ve Tutuklama Gerçekleştirdi
Beyarmudu'da 19 Ekim 2023 tarihinde saat 22:00 sıralarında gerçekleşen operasyonda, Gazimağusa Polis Müdürlüğü ekipleri, N.V.(E-36) tarafından kullanılan bir araçta yasak olan ve gümrüğe beyan edilmemiş toplam 13 adet elektronik sigara tespit etti. Olayın ardından bahse konu şahıs tutuklandı ve soruşturma devam ediyor.
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