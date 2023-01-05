Beyarmudu'nda vefat

04.01.2023 tarihinde, saat 22.15 sıralarında, Beyarmudu’nda sakin Fatma TEKOK (K-73) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada yaşamını yitirmiştir.
Soruşturma devam etmektedir.
04.01.2023 tarihinde, saat 22.15 sıralarında, Beyarmudu’nda sakin Fatma TEKOK (K-73) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada yaşamını yitirmiştir.
Soruşturma devam etmektedir.
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