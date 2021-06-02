Beyarmudu'nda Yangın

PGM Basın Subaylığı açıkladı:
01.06.2021 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, Beyarmudu’nda, Beyarmudu spor tesislerinin yaklaşık 50 metre arka kısmındaki arazide rüzgarın etkisiyle elektrik tellerinin birbirine temas etmesi sonucu meydana gelen yangın neticesinde yaklaşık 7 dönümlük arazi içerisinde bulunan kuru otların yanı sıra, 3 dönüm anız ve 25 metre uzunluğunda sulama borusu tamamen yanarak zarar meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.
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