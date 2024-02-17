  • BIST 9250.36
  • Altın 1995.6
  • Dolar 30.8292
  • Euro 33.2325
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAİsrail Batı Şeria'da gece baskınları düzenledi

Beyarmudu’ndan gelen yolcu sahte sigorta poliçesi, uyuşturucu ve fazla para taşımaktan tutuklandı

» »
Beyarmudu Kara Sınır Kapısı’ndan KKTC’ye gelen bir yolcu, sahte sigorta poliçesini görevli memura vermekten, üzerinde uyuşturucu bulunmasından ve yasal miktarın üzerinde para taşımaktan dolayı tutuklandı.
Beyarmudu’ndan gelen yolcu sahte sigorta poliçesi, uyuşturucu ve fazla para taşımaktan tutuklandı

Polis basın bültenine göre, dün saat 11.40’ta Beyarmudu Kara Sınır Kapısı’nda, GKRY’den gelip KKTC’ye geçmek için giriş işlemi yaptıran I.M.’nin (E-42) kullanımında bulunan araca ait sahte olduğunu bildiği sigorta poliçesini görevli memura verdiği saptandı.

Polis, I.M.’yi tutuklarken hakkında yürütülen ileri soruşturmada üzerinde yapılan aramada;  LCD türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bir kâğıt parçası ve sırt çantasında 10,000 Euro veya muadili döviz veya Türk Lirasından fazla olan 25 bin 50 Euro nakit parayı bulundurarak Para ve Kambiyo Yasası’na aykırı harekette bulunduğu tespit edildi.

İkamet izinsiz 6 kişi tutuklandı

Polisin ülke genelinde dünkü kontrollerinde, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 6 kişi tutuklandı. Söz konusu kişiler aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Kumarhanede 3 kişiye yasal işlem

Lefkoşa ve Girne’de iki kumarhanede polisin yaptığı denetimlerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak toplam üç kişi tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sahte Sigorta Poliçesi ve Uyuşturucu Madde İle Yakalanan Şahıs Tutuklandı16 Şubat 2024 Cuma 16:24
  • Polis göz açtırmıyor! Son denetimlerde 2 sürücü tutuklandı, 30 araç trafikten men edildi...16 Şubat 2024 Cuma 16:19
  • Girne'de kaza: Dikkatsiz sürücü yayaya çarptı!16 Şubat 2024 Cuma 15:51
  • Yeniboğaziçi'nde Elektrik Sisteminden Kaynaklanan Yangın16 Şubat 2024 Cuma 15:40
  • KKTC'de İkamet İzinsiz İkamet Eden 6 Kişi Tutuklandı!16 Şubat 2024 Cuma 15:36
  • Düzova'da ani ölüm... Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı!16 Şubat 2024 Cuma 15:23
  • Bir yerli üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi16 Şubat 2024 Cuma 14:42
  • RHA plakalı aracı çaldı16 Şubat 2024 Cuma 14:38
  • CTP Güzelyurt İlçesi: Güzelyurt'taki su baskınlarının nedeni Güzelyurt Belediyesi'dir16 Şubat 2024 Cuma 14:26
  • Fatma Baysal ve Dürdane Acı görevden alındı16 Şubat 2024 Cuma 14:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti