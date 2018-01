Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Simge Altan: “Beyaz Baston, Bağımsızlığın ve Özgürleşmenin En Önemli Simgelerinden Birisidir”

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Simge Altan, her yıl Ocak ayının ikinci haftası gerçekleştirilen ve 2018 yılında 8 – 14 Ocak tarihleri arasınadenk gelen “Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası” dolayısıyla bir açıklamada bulundu.

Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Simge Altan açıklamasında şunları kaydetti:

“Görememenin ne demek olduğunu anlamak için gözlerinizi bir dakika kapatmanız bile yeterlidir. Bir anda herhangi bir nedenle görme duyunuzu kaybettiğinizi düşünün!

Dünyada her yıl Ocak ayının ikinci haftası ‘’Beyaz Baston Körler Haftası’’ olarak anılmaktadır. Her çağda bağımsızlaşma ve özgürleşmenin çeşitli araçları vardır. Beyazbastondagörme engellilerin bağımsızlaşmasını ve özgürleşmesini simgeleştiren en önemli araçtır ve yıllardırgörme engelliler tarafından kullanılmaktadır.

Beyaz Baston;

- Gündüz beyaz görünse de karanlıkta fosforludur.

- Görme engelliyi tanımada, yardım gereksindiği durumlarda gereken desteği vermede kolaylık sağlamaktadır.

Beyaz Baston’un Öyküsü

Basit bir değnekten evrimleşerek baston haline gelen nesnenin,“Beyaz Baston”un öyküsü 20.yüzyılda başlar. 1921 yılında bir trafik kazası sonucu görme engelli olan bir fotoğrafçı, James Biggs, sokaklarda özgürce dolaşabilmek, motorlu taşıtlardan kendisini koruyabilmek , çevredekilerin görme engelli olduğunu anlaması ve daha fazla dikkat çekmek amacıyla bastonunu beyaza boyayarak Londra sokaklarında dolaşmaya başlar. Bu deneyim o denli başarılı olur ki, Şubat 1931’deGuilly D’herbemont,Fransa’da görme engellilerin katıldığı“Ulusal Beyaz Baston Hareketi” ismiyle bir kampanya başlatır. Bu kampanya Rotary Kulübü tarafından İngiltere’de de başlatılır. Mayıs 1931’de BBC Radyosu “Beyaz Baston”un, uluslararası düzeyde görme engellileri temsil eden bir simge olarak kabul edilmesini önerir. Yine aynı yıl Fransız Görme Engelliler Örgütü, görme engellilerin bastonunun beyaza boyanmasını ve “Beyaz Baston” adıyla simgeleştirilmesini kararlaştırır. Bu uygulama giderek yaygınlaşır ve görme engellilerin kullandığı baston, “Beyaz Baston” olarak anılmaya başlar.

Her yıl Ocak ayının ikinci haftasına denk gelen “Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası”nda, resmi ve sivil çeşitli kuruluşlar yaptıkları etkinliklerle göz sağlığının önemini vurgulamakta, görme özürlü kişilerin sorunlarına yönelik çözüm yolları tartışılmaktadır.”