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‘Beyaz Cennet’ İçin 2021 Kötü Başladı, İyi Bitti

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‘Beyaz Cennet’ İçin 2021 Kötü Başladı, İyi Bitti
‘Beyaz Cennet’ İçin 2021 Kötü Başladı, İyi Bitti

Denizli'de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan beyaz travertenleri, antik havuzu ve Hierapolis Antik Kenti ile ünlü Pamukkale'de, corona virüsü nedeniyle 2021 yılı kötü başladı ancak iyi sonuçlandı. Yılın ilk 6 ayında sadece 150 bin ziyaretçi alan Pamukkale, temmuz ayından yıl sonuna kadar 1 milyon 50 bin turiste daha ev sahipliği yaptı.

Beyaz travertenleriyle dünyaca ünlü, içinde tarihi sütunların bulunduğu antik havuz ve Hierapolis Antik Kenti ile Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Pamukkale, corona virüsü tedbirleri nedeniyle yılın başlarında istediği ziyaretçi sayısına ulaşamadı.

Uzak Doğu pazarının kapanması, uluslararası uçuşların iptali ve diğer sınırlamalar nedeniyle yılın 6 ayında yerli ve yabancı toplam 150 bin turist, Pamukkale’ye giriş yaptı. Koronavirüs aşılarının yaygınlaşması ve tedbirlerin kısmen gevşetilmesi sonrası Pamukkale’nin ziyaretçi sayısı da artmaya başladı.

Temmuz ayında 258 bin, ağustos ayında da 277 bin kişi, Pamukkale’yi ziyaret etti. Yılın son 6 ayında 1 milyon 50 bin ziyaretçi travertenler üzerinde dolaştı. Geçen yıl corona virüsü salgını nedeniyle 619 bin turist ağırlayan Pamukkale, bu yıl 1 milyon 200 bin kişi misafir etti.

2019’da 2 milyon 600 bin turistin geldiği Pamukkale’de, bu yıl sonunda beklentilerinin aşıldığını belirten Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen şunları söyledi:

– Pamukkale, bu yılı yaklaşık 1 milyon 200 bin yerli ve yabancı ziyaretçi ile kapatacak. Bu yıl haziran ayından sonra açılma yaşadık. Yaklaşık 6 ayda, yarım sezonluk bir dönemde 1 milyon 50 bin ziyaretçiyi ağırlamak bölgemizde turizmcileri sevindirdi. Geleceğe umutla bakıyoruz.

– Aşının bulunması, ülkelerin hava sahalarını açması ile birlikte önümüzdeki yıl bu ziyaretçi sayısının katlanarak artmasını beklemekteyiz. Bundan sonraki dönemde Pamukkale yamaç paraşütü, balon turizmi, kültürel, doğal ve sağlık turizmi ile birlikte anılıyor. Bölgemiz Topkapı Sarayı’ndan sonra zaten en fazla ziyaretçi alan yer hüviyetinde. Bu hüviyetini devam ettirecek. Bizim amacımız; önümüzdeki yıllarda ülkemizde en fazla ziyaretçi alan yer olmak.

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