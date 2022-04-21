Beyaz Eşya Kısa Devre Yaptı, Yangına Sebep Oldu

20.04.2022 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Akdoğan’da Kara Murat Sokak üzerinde bulunan Batuhan Aktolgalı'ya ait ikametgahın üst katında, muhtemelen çalışır durumdaki kurutma makinesinin kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana gelmiştir.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup yangın sonucu, banyo odasının kapı ve pencereleri ile içerisinde bulunan kurutma ve çamaşır makineleri, duş kabini ve çamaşır dolabı tamamen yanmış, balkon panjuru, asma tavan ve yatak odaları içerisinde bulunan klima iç üniteleri ise çıkan ısıdan dolayı zarar görmüş olup, üst katın duvarları dumandan islenmiştir.

Soruşturma devam etmektedir.