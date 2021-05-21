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Beyaz eşyada bir stratejik hamle de Vestel'den

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Posco International Corporation ile anlaşma imzalayan Vestel, Daewoo markalı TV ve beyaz eşya üretecek.
Beyaz eşyada bir stratejik hamle de Vestel'den

Arçelik'in geçtiğimiz günlerde Whirlpool'un Türkiye mülklerini satın almasının ardından, sektörün önemli bir diğer oyuncu Vestel'den de 'Daewoo' hamlesi geldi. 

Vestel'in yüzde 100 bağlı ortaklığı Vestel Ticaret, Posco International Corporation ile Daewoo markası lisansı altında televizyon ve beyaz eşya ürünlerinin geliştirilmesi, üretimi, satışı, pazarlaması ve dağıtımına ilişkin hakları kapsayan bir marka lisans anlaşması imzaladı.

Vestel'den KAP'a yapılan açıklamaya göre, söz konusu lisans anlaşması AB ülkeleri, Rusya, Türk Cumhuriyet ülkeleri ve Türkiye dahil olmak üzere toplam 49 ülke için geçerli olacak.

Açıklamada, marka lisans anlaşması ile Vestel'in Türkiye'deki ve ihracat pazarlarındaki rekabet gücünün ve markalı satışlarının artırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Anlaşma 1 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe girecek ve 10 yıl süre ile geçerli olacak.

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