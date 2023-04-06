Beyaz OK operasyonunda soruşturma tamamlandı

Narkotik ve Kaçakçılığı önleme ekipleri tarafından gerçekleştirilen (Beyaz OK) operasyonunda tutuklanan zanlı Andreas Georgiou yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru İbrahim Atabek olayla ilgili bulguları aktardı.

Atabek 25 Mart 2023 tarihinde saat 18:30 raddelerinde Müdürlükte görevli polis ekibi tarafından zanlı Andreas Georgiou’nun kullandığı PBK 675 plakalı araç Kermiya bölgesinde tespit edilmesine müteakip konu araç Narkotik polisleri tarafından durdurulmak istediği sırada zanlının, konu aracı polislerin üzerine sürüp polis aracına çarpıp polisin Dur ihtarına uymayarak olay mahallinden kaçmaya çalışması üzerine polisler tarafından önce havaya sonrada aracın sol arka lastik kısmına tabanca ile ateş açılmasına rağmen kaçmaya devam ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis olaya müteakip zanlının Öğretmenler Caddesi-Gönyeli üzerinde bulunan bir petrol istasyonu içerisinde tespit edilmesine müteakip polislere direnç gösterip yaya olarak kaçmaya çalışması üzerine makul kuvvet kullanılarak etkisiz hale getirilip tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının huzurunda kullanımında bulunan PBK 675 plakalı araç içerisindeyapılan kontrolde yolcu koltuğu altında seffaf naylon içerisinde yaklaşık 28 gram ağırlığında ve polisten kaçarken Profösör Ahmet Şükrü Esmer Sokak üzerindeki ağaç altına atmış olduğu siyah renk çanta içerisinde yaklaşık 1 kilo ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare zapt edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis zanlının aleyhinde başlatılan tahkikatın tamamlandığını belirterek, üç ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının 3 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.