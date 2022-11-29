Beyaz, pembe ya da kahverengi gürültü uykuya dalmak için birebir

Uzmanlar, beyaz gürültünün farklı türlerinin de konsantrasyonu geliştirmek ve uykuya kolayca dalmak için yardımcı olabileceğini ortaya koyuyor.

Farklı seslerin dikkati, ruh halini ve üretkenliği iyileştirebileceği fikri ilgi çekici olsa da, Univercity College London’da psikoloji ve beyin bilimleri profesörü olan Nilli Lavie, “beyin üzerindeki gerçek etkinin ne olduğunu bulmak önemlidir” diyor.

Buna göre, hafif bir kükreme ya da fön makinesi sesi olarak tanımlanan pembe gürültü, dinleyenlerin beyin dalgaları üzerinde etki yaparak uykuya dalmasına ve daha uzun süre uyumasına yardımcı oluyor.

Daily Mail’in haberine göre, “Konsantre olmanıza yardımcı olacak yollar bulduğunuzda, ikramiyeyi vurduğunuzu hissedebilirsiniz. Araştırmamız, insanların konsantre olabildiklerinde kendilerini mutlu hissettiklerini gösteriyor” diyen Lavie, bu seslerin arkasındaki bilimi açıklıyor.

BEYAZ GÜRÜLTÜ

Saç kurutma makinesine benzeyen bir “şşş” olarak tanımlanabilen beyaz gürültü, 1920’lerde tanımlandı ve insan kulağının işitebileceği tüm frekansları, yani 20 Hertz ile 20.000 Hertz arasındakileri içeriyor.

Bu aralık, tüm ışık frekansları tek bir ışında olduğunda beyaza döndüğü için “beyaz” gürültü olarak adlandırılmasının nedenidir.

Profesör Lavie, hem DEHB’si olanlar hem de diğer herkes için dikkati geliştirdiğini gösteren “bazı çalışmalar” olduğunu söylüyor. Beyaz gürültü, sesin tüm frekanslarını karıştırılmış olarak içerir, bu nedenle çevresel sesleri gerçekten iyi kamufle etmeye yardımcı olur.

PEMBE GÜRÜLTÜ

Beyaz gürültü gibi, pembe gürültü de insanlar tarafından algılanabilen tüm frekansları içerir. Aradaki fark, yüksek frekansların kasıtlı olarak kısılması, yani susturulmasıdır.

Profesör Lavie, “Pembe gürültü, ses enerjisinin miktarını – basitçe söylemek gerekirse, sesin yoğunluğunu – frekansın tersine değiştirir. Böylece daha yüksek frekanslı seslerin daha sessiz görünmesini sağlar.”

“Yüksek frekansların bu şekilde sönümlenmesi nedeniyle bazı insanlara beyaz gürültüden daha hoş gelebilir. Ve özellikle daha yüksek perdeli sesleri maskelemek istiyorsanız, denemeye değer olabilir” diyor.

KAHVERENGİ GÜRÜLTÜ

Kahverengi gürültü, bir andan diğerine rastgele değişen ses sinyalleri ile bu salınımı taklit eder, genel bir statik izlenim yaratır ve konsantrasyonu artırır.

Profesör Lavie, “Kahverengi gürültü, abartılı bir pembe gürültü gibidir. Bu nedenle, pembe gürültü, sesi daha sessiz yapmak için yüksek frekansların yoğunluğunu düşürürken, kahverengi gürültü de bunu yapar, ancak daha aşırı bir şekilde – yani geriye kalan, yalnızca düşük frekanslı ve bas ağırlıklı notalardır.”

“Sonuç olarak, ses pembe gürültüden bile daha düşük ve daha gürültülüdür. Pembe gürültü gibi, tiz sesleri perdelemede potansiyel olarak yardımcı olur ve bazı kişiler uykuya dalmak için aslında daha etkili olabileceğini iddia ediyor” dedi.

BİNAURAL RİTİMLER

Bunlar için bir çift kulaklığa ihtiyacınız var. Bunun nedeni, binaural ritimlerin her bir kulakta biraz farklı iki ses frekansı çalındığında üretilmesi ve ardından beyninizin farkı bölüşmesidir.

Örneğin, sağ kulağınız 400 Hertz duyuyorsa ve sol kulağınız 410 Hertz duyuyorsa, binaural nabzınız yaklaşık 10 Hertz gelir. Ancak bu ses yalnızca kendi beyninizde var, yani bu aslında işitsel bir illüzyon. Beyniniz birbiriyle yarışan iki sürekli sesi duymak yerine, ritmik bir vuruş olarak duyulan kendi sesini yaratıyor.

Binaural ritimlerin özellikle faydalı beyin dalgalarını uyararak, bilişsel ve duygusal işlevi artırması, potansiyel olarak hafızayı ve dikkati geliştirmesi, kaygıyı azaltması ve iyi bir uykuyu teşvik ettiği biliniyor.