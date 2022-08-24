  • BIST 3.125,10
  • Altın 1022.14
  • Dolar 18.1338
  • Euro 18.0441
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKALezzetine kanıp aşırıya kaçmayın!

Beyaz Saray, ABD ekonomisine ilişkin büyüme beklentisini düşürdü

» »
Beyaz Saray, ABD ekonomisine ilişkin büyüme beklentisini, bu yıl için yüzde 3,8'den yüzde 1,4'e düşürdü.
Beyaz Saray, ABD ekonomisine ilişkin büyüme beklentisini düşürdü

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin mart ayında Kongreye sunduğu 2023 mali yılına yönelik bütçe teklifinde yer alan ekonomik tahminlerde revizyona gidildi.

Buna göre, ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 1,4, gelecek yıl yüzde 1,8 ve 2024'te yüzde 2 büyüyeceği tahmin edildi.

Ülke ekonomisine ilişkin mart ayında yapılan tahminlerde, ekonominin bu yıl yüzde 3,8, gelecek yıl yüzde 2,5 ve 2024'te yüzde 2,1 büyüyeceği öngörülmüştü.

Enflasyon tahminleri ise bu yıl için yüzde 6,6, gelecek yıl için yüzde 2,8 ve 2024 için yüzde 2,3 olarak belirlendi.

ABD'nin bu yılki bütçe açığı tahmini ise 383 milyar dolarlık azalışla 1,032 trilyon dolara düşürüldü.

Beyaz Saray'ın mart ayında yayımladığı tahminlerde 2022 mali yılında bütçe açığının yıllık yaklaşık yüzde 50 azalışla 1,4 trilyon dolara düşmesi öngörülmüştü.

Ülkenin 2023 mali yılına ilişkin bütçe açığı beklentisi ise 146 milyar dolarlık artışla 1,3 trilyon dolara çıkarıldı.

Söz konusu revizyonların, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş, devam eden tedarik zinciri aksamaları ve Kovid-19 salgınının etkilerinden kaynaklandığı kaydedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD ve Tayvan arasında yeni ticaret girişimi18 Ağustos 2022 Perşembe 08:27
  • Kanada’da 88 papaz hakkında cinsel istismar iddiasıyla toplu dava açıldı17 Ağustos 2022 Çarşamba 20:40
  • ABD ve Rusya arasında nükleer bir savaş çıkarsa neler olur? 5 milyardan fazla insanın öldüğü olası felaketin sonuçları17 Ağustos 2022 Çarşamba 20:02
  • Kütüphaneden ödünç aldığı kitabı 75 yıl sonra iade etti17 Ağustos 2022 Çarşamba 18:10
  • Biden 'Enflasyonu Düşürme' yasasını imzaladı17 Ağustos 2022 Çarşamba 15:53
  • Trump: FBI pasaportlarımı çaldı16 Ağustos 2022 Salı 17:31
  • Trump'ın eski avukatı Giuliani’ye 'seçim sonuçlarına müdahale' soruşturması16 Ağustos 2022 Salı 16:35
  • Salman Rüşdi solunum cihazından çıkarıldı, konuşmaya başladı14 Ağustos 2022 Pazar 14:04
  • ABD, Yemen’de ateşkesin üçüncü kez uzatılması için devrede13 Ağustos 2022 Cumartesi 20:02
  • Trump'ın evine yapılan FBI baskınının mahkeme kayıtları yayımlandı13 Ağustos 2022 Cumartesi 10:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti