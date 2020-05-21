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Beyaz Saray: Avrupalılara seyahat yasağı sürecek

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Avrupalılara uygulanan seyahat yasağını kaldırmayı henüz planlamayan ABD Başkanı Trump, G7 Zirvesi’ni liderlerin bizzat katılımı ile düzenlemeyi istiyor.
Beyaz Saray: Avrupalılara seyahat yasağı sürecek

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa ülkeleri vatandaşlarına uygulanan seyahat yasağının kaldırılmasının planlanmadığı belirtildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Avrupalıların ülkeye seyahat yasağının kalkması için bir takvim planlanmadığını kaydetti.

McEnany ABD'nin yeniden açılmaya başlamak istediğini belirtti, ancak seyahat kısıtlamalarının kaldırılmadan önce ABD'lilerin hayatının koruma altında olduğundan emin olunması gerektiğini kaydetti.

Başkan Trump, Mart ayı ortasında yaptığı açıklamada, Avrupa ülkeleri vatandaşlarına seyahat yasağı getirildiğini duyurmuş, 30 gün geçerli olan kısıtlama Nisan ayında uzatılmıştı. Trump, yasağın Avrupa'da koronavirüs salgını olan ülkelerde düzelme olana kadar geçerli olacağını kaydetmişti. ABD vatandaşları ve diplomatlar ile ABD'de uzun dönemli çalışma izni olanlar hariç Schengen Bölges ülkeleri ile İngiltere ve İrlanda vatandaşlarının ABD'ye giriş yapmasına izin verilmiyor.

G7'yi yüzyüze yapma planları

Buna rağmen, G7 Zirvesine ev sahipliği yapacak olan ABD Başkan Donald Trump'ın liderleri yüzyüze ağırlamayı istiyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, ABD Başkanı'nın G7 Zirvesi'ni gerçek bir buluşma olarak düzenleme kararı aldığını ve bunun bir "güç ve iyimserlik" göstergesi olacağını söyledi.

G7 Zirvesi’nin Haziran ayı ortasında ABD Başkanının Camp David’deki yazlık konutunda yapılması planlanıyordu. ABD Mart ayında zirveyi koronavirüs salgını nedeniyle iptal etmiş, yerine video konferans yapılacağını duyurmuştu.

Ancak Trump Çarşamba günü Twitter’dan yaptığı paylaşımda koronavirüs krizinden çıkmaya çalışan ülkede zirveyi yapmayı düşündüğünü açıklayarak bunun "muazzam bir normalleşme sinyali" olacağını kaydetti.

ABD dışındaki G7 ülkeleri İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya yılda bir kez yapılan zirveyi sırayla organize ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ofisinden yapılan açıklamada "sağlık koşulları el verirse" katılacağı belirtilirken, Almanya Başbakanı Angela Merkel "bekleyip ne olacak görelim" dedi.

DSÖ: Rekor vaka sayısı

ABD, koronavirüs salgınında 1,5 milyonu aşan vaka sayısı ile dünyada birinci durumda bulunuyor. ABD Başkanı Trump’ın G7 Zirvesi’ni yüzyüze yapma planlarını açıklamasıyla aynı gün Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dünya genelinde günlük koronavirüs yeni vaka sayısında 106 bin ile rekor kırıldığını açıkladı. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre dünya genelinde vaka sayısı 5 milyonu aştı.

DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus orta ve düşük gelir grubu Latin Amerika ülkelerinde hızlı bir şekilde artan vaka sayıları nedeniyle "çok endişeli" olduğunu kaydetti.

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