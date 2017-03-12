 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.611
  • Altın 144,500
  • Dolar 3,7394
  • Euro 3,9897
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAErdoğan'dan hollandaya sert cevap!

Beyaz Saray bahçesindeki 'davetsiz misafir' tutuklandı

» »
Beyaz Saray bahçesindeki 'davetsiz misafir' tutuklandı
Sırt çantasıyla çitlerden atlayarak Beyaz Saray'ın bahçesine giren bir kişi tutuklandı.

"Davetsiz misafir", Beyaz Saray'ın güney girişinden yönetim konutuna doğru ilerlerken fark edilmesinin ardından yakalandı. Sırt çantasında ise tehlikeli bir maddeye rastlanmadı.

Olay sırasında Başkan Donald Trump da Beyaz Saray'daydı.

Trump ve İç Güvenlik Bakanı John Kelly gelişmeler hakkında bilgilendirildi.

Gizli Servis'i öven Trump, Beyaz Saray'ın bahçesine girenin "sorunlu bir kişi" olduğunu söyledi.

Mahkeme belgelerine bakılırsa, California eyaletinde yaşayan 26 yaşındaki şüphelinin adı Jonathan Tran.

2014 yılında da 42 yaşındaki Omar Gonzalez adlı kişi elinde yaklaşık 10 santimetre uzunluğunda bir bıçakla Beyaz Saray'da yakalanıp tutuklanmıştı. Gonzalez'in, Başkanlık Konutu'na kadar yakalanmadan ilerleyebilmesi tartışmalara neden olmuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Trump, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü11 Mart 2017 Cumartesi 12:21
  • AB Liderler Zirvesi’nde aşırı sağın yükselişine karşı birlik çağrısı11 Mart 2017 Cumartesi 11:01
  • ABD'de peynirden bulaşan bakteri yüzünden 2 kişi öldü10 Mart 2017 Cuma 16:26
  • ABD: Erkek askerler kadın askerlerin çıplak fotoğraflarını sızdırdı10 Mart 2017 Cuma 14:35
  • ABD'de 3 eyalet daha Trump'ın vize yasağını yargıya taşıyor10 Mart 2017 Cuma 10:51
  • Trump'ın eski danışmanı Flynn'in Türkiye için lobi faaliyeti mercek altında10 Mart 2017 Cuma 08:40
  • Ivanka Trump markasının satışları 6'ya katlandı09 Mart 2017 Perşembe 13:25
  • Trump'un yeni vize düzenlemesine ilk dava09 Mart 2017 Perşembe 13:21
  • Google'dan WikiLeaks'e cevap: Güvenlik açığımız yok09 Mart 2017 Perşembe 12:50
  • CIA'den Wikileaks açıklaması09 Mart 2017 Perşembe 12:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti