Beyaz Saray: Biden - Putin zirvesi mevcut durumda kesinlikle gerçekleşmeyecek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Perşembe günü için planlanan görüşmeyi iptal etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, planlan zirvenin iptaline ilişkin olarak, “Hiçbir zaman tam olarak diplomasi kapısını kapatmayacaklarını ama mevcut durumda bir görüşmenin kesinlikle gerçekleşmeyeceğini” söyledi.

Psaki, görüşme masasına dönme şartı olarak da gerilimin düşürülmesi şartını işaret etti.

Jen Psaki, gerilimin düşürülmesini nasıl tanımlıyorsunuz sorusuna da “Bunun anlamı birliklerin yer değiştirmesi. Bunun anlamı, günlük olarak gerçekleştiğini gördüğümüz (askeri) adımlardan geri dönülmesi” dedi.

ABD’nin istihbarat verilerine göre, Ukrayna sınırındaki bölgelere, 150 bin kadar Rus askeri konuşlandırılmış durumda.