Beyaz Saray Danışmanı Navarro: "Çin ile ticaret anlaşması bitti"

Beyaz Saray ticaret danışmanı Peter Navarro, Fox News'ta katıldığı bir programda, Çin ile ticaret anlaşmasına ilişkin bir soruya, "bitti" yanıtını verdi.

Fox News'tan Martha MacCollum, "Trump açık bir şekilde bu ticaret anlaşmasına mümkün olduğu kadar tutunmak istiyor, zira bu ticaret anlaşması konusunda ilerleme sağlandı, ancak tüm olanlar ve listenizdeki tüm maddeler düşünüldüğünde, bu bitti mi?" diye sordu.

Navarro, bu soru karşılığında, "Bitti. Evet" dedi.

YORUMUNU DÜZELTTİ

Ancak Navarro daha sonra Wall Street Journal'a (WSJ) yaptığı değerlendirmede Çin ile ticaret anlaşmasına ilişkin bu yorumunu düzeltti.

WSJ muhabiri Alex Leary, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Beyaz Saray Danışmanı Peter Navarro Wall Street Journall'a, Çin ticaretine ilişkin yorumunun göründüğü gibi olmadığını ve 'güven' konusunda daha geniş bir nokta yakalamaya çalıştığını söyledi" dedi.

Beyaz Saray ve Navarro Bloomberg'in konu hakkındaki sorularını yanıtlamadı.

"ANLAŞMANIN 1. FAZINDA SORUN YOK"

Navarro, bunun ardından, değerlendirmelerine kendi Twitter hesabından da açıklık getirdi.

Navarro, piyasa reaksiyonunu tetikleyen Çin'e ilişkin yorumlarının, halen geçerlililiğini koruyan ticaret anlaşmasının 1. Fazı ile ilişkisinin olmadığını kaydetti.

Navarro, "Yorumlarım keskin bir şekilde içeriğinin dışında algılandı. Geçerliliğini koruyan 1. Faz ticaret anlaşması konusunda sorun yok. Ben sadece, Çin virüsünün kaynakları konusunda yalan söyledikleri ve pandeminin tüm dünyada yayılmasına neden oldukları için Çin Komünist Partisi ile ilgili güven eksikliği olduğundan bahsetmiştim" dedi.