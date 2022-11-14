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Beyaz Saray doğruladı: ABD ve Rus istihbaratı Ankara’da görüştü

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Beyaz Saray, CIA Direktörü William Burns’ün Ankara’da Rus mevkidaşı Sergey Narişkin’le görüştüğü haberini doğruladı.
Beyaz Saray doğruladı: ABD ve Rus istihbaratı Ankara’da görüştü

ABD, Rusya ve ABD temsilcilerinin Ankara’da bir araya geldiği haberini doğruladı.

Rus Kommersant gazetesi, Rusya ve ABD temsilcilerinin Ankara’da bir araya geldiğini yazmıştı. Rus ve ABD heyetlerinin bugün Ankara’da görüştüğünü aktaran gazete, toplantıya Rusya Dış İstihbarat Teşkilatı Başkanı Sergey Narişkin'in katıldığını belirtmişti.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov da, Ankara’daki görüşmelere ilişkin iddiayı ne doğrulayabileceğini ne de yalanlayabileceğini belirtmişti.

Beyaz Saray, CIA Direktörü William Burns'ün Ankara'da Rus mevkidaşıyla görüşeceği haberini doğruladı. Beyaz Saray'dan bir yetkili, Ankara'ya giden Burns'ün nükleer silah kullanılmasının sonuçlarıyla ilgili Rusya'ya mesaj verileceğini aktardı.

Adını açıklamayan yetkili, “Herhangi bir müzakere yürütmüyor. Ukrayna'daki savaşın çözümünü de görüşmüyor” dedi ve toplantıda Rusya'da gözaltında olan ABD'lilerin durumunun da gündeme geleceğini bildirdi.

GİZLİ GÖRÜŞME HABERİ TARTIŞMA YARATMIŞTI

Rusya ile ABD’nin kapalı kapılar arkasında gizli bir görüşme yaptığı iddiası geçen hafta ABD'de gündem olmuştu. ABD’nin saygın gazetelerinden Wall Street Journal’ın ABD ile Rusya arasında üst düzey gizli görüşmeler gerçekleştiği yönündeki haberi tartışma yaratmıştı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın Rusya lideri Vladimir Putin’in dış politika danışmanı Yuri Uşakov ile görüştüğünü yazan gazete, nükleer silah tehdidinin de gündeme geldiğini belirtmişti.

Sullivan da Washington ile Moskova arasındaki iletişimi doğrulayarak Rusya’yla temasın ulusal çıkarlar için sürdüğünü söylemişti. Kremlin Sözcüsü Peskov ise haberle ilgili açıklama yapmayı reddetmişti.

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