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Beyaz Saray: İnsanların her yıl koronavirüs aşısı yaptırması gerekebilir

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Beyaz Saray, insanların tıpkı grip aşıları gibi her yıl koronavirüs destek dozu aşısı yaptırması gerekebileceğini açıkladı.
Beyaz Saray: İnsanların her yıl koronavirüs aşısı yaptırması gerekebilir

Beyaz Saray, Koronavirüs ile Mücadele Birimi yetkilileri bugün salgının ilerleyişi konusunda basın toplantısı düzenledi.

ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) Direktörü Anthony Fauci, buradaki konuşmasında, Koronavirüsün her yıl yeni varyant üreteceği artık kesinleşiyor. Tıpkı grip aşılarında olduğu gibi her yıl varyantlara göre güncellenmiş Koronavirüs destek dozu aşıları olmamız gerekebilir.” ifadesini kullandı.

Beyaz Saray Koronavirüs Direktörü Ashish Jha da bu aşıların halka ücretsiz olarak sunulacağına işaret ederek, “Salgın bitmedi, dirençli durmalıyız. Beklenmeyen durumlara karşı hazırlıklı olmayı sürdüreceğiz.” diye konuştu.

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