Beyaz Saray: JBS SA'ya siber saldırının arkasında Ruslar olabilir

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Karine Jean-Pierre, gazetecilere yaptığı açıklamada, JBS SA'ya yönelik siber saldırıyı değerlendirdi.

ABD'nin söz konusu saldırı konusunda Rusya hükümeti ile iletişime geçtiğini belirten Jean-Pierre, "Beyaz Saray, JBS'ye yardım teklifinde bulundu" bilgisini paylaştı.

"JBS FİDYE TALEBİ ALDI"



Jean-Pierre, Tarım Bakanlığı'nın da konuyla ilgilendiğini aktararak "JBS, yönetimimizi Rusya'da olması muhtemel bir suç örgütünden fidye talebi aldıkları konusunda bilgilendirdi. Beyaz Saray, bu konuda Rus hükümeti ile doğrudan iletişim halindedir" dedi.



JBS SA'YA YÖNELİK SİBER SALDIRI



JBS SA, internet korsanlarının hedefi olduğu için Kuzey Amerika ve Avustralya'daki internet ağlarını kapatmak zorunda kaldığını duyurmuştu.



Amerikan medyası da firmanın Kanada'nın en büyük et paketleme tesislerinden biri olan işletmesinde üretime ara verdiğine ve ABD'deki bazı mezbahalar dışında Avustralya'daki tüm kesimleri durdurduğunu belirterek saldırının küresel gıda güvenliği için de yeni bir tehdit oluşturduğuna vurgu yapmıştı.



20 ülkede tesisleri bulunan şirket, gelirlerinin yüzde 50'sini ABD'deki üretiminden elde ediyor.