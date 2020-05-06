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Beyaz Saray Korona Görev Gücü’nü Dağıtıyor

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Beyaz Saray Korona Görev Gücü’nü Dağıtıyor
Beyaz Saray Korona Görev Gücü’nü Dağıtıyor

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelenin koordinasyonu için Beyaz Saray bünyesinde kurulan Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün 25 Mayıs'taki "Memorial Day"de dağıtmayı düşündüklerini duyurdu.

Pence ve Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü üyeleri, Beyaz Saray'da gazetecilerin karşısına çıktı.

Beyaz Saray bünyesinde salgına karşı yürütülen mücadelenin sorumluluğunun yakın zamanda ABD Federal Acil Durum Yönetim Ajansına (FEMA) devredileceğini ifade eden Pence, Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün dağıtılacağına ilişkin basında çıkan iddialara da yanıt verdi.

Pence, "Kovid-19 Görev Gücü'nün dağıtılmasını düşünüyoruz ve bu ekibin görevinin tamamlanması için hangi tarihin uygun olacağı konusunda görüşüyoruz." dedi.

"SALGININ YAYILMA HIZINI YAVAŞLATTIK"

ABD'deki sosyal mesafe de dahil virüse karşı alınan önlemlerin bir süre daha devam edeceğini dile getiren Pence, görev gücünün 25 Mayıs'taki Memorial Day'de ya da haziran başında dağıtılabileceğini vurguladı. 

Görev Gücü sayesinde ülkede virüse karşı güçlü bir mücadele verildiğini kaydeden Pence, "Salgının yayılma hızını yavaşlattık, vaka ve ölüm artışlarında platoya geldik." diye konuştu.

Pence, Görev Gücünde yer alan İmmünolog Deborah Birx'ün ise Beyaz Saray'a danışmanlık sağlamayı sürdüreceğini sözlerine ekledi.

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