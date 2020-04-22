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Beyaz Saray Önünde ABD'li Hemşirelerin Koronavirüs Protestosu

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Beyaz Saray Önünde ABD'li Hemşirelerin Koronavirüs Protestosu
Beyaz Saray Önünde ABD'li Hemşirelerin Koronavirüs Protestosu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının "merkez üssü" olan ABD'deki hemşireler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşanan kişisel koruyucu ekipman eksikliğini Beyaz Saray önünde protesto etti.

Beyaz Saray önündeki Lefayette Meydanı'nda bir araya gelen Ulusal Hemşireler Birliği üyesi hemşireler, protesto gösterisinde ABD'nin çeşitli eyaletlerinde Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren meslektaşlarının isimlerini okudu.

Gösteri esnasında sosyal mesafeye uyan ve maske takan hemşireler, maske ve eldiven gibi kişisel koruma ekipmanlarına daha çok ihtiyaç duyduklarını ve bu taleplerini Başkan Donald Trump'ın kapısında ifade etmek istediklerini kaydetti.

Ellerinde, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren bazı hemşirelerin fotoğraflarını taşıyan hemşireler, "Ellerinizi yıkamak için kulandığınız 20 saniye, ellerinizdeki 'kahraman' kanını temizlemeyecektir" yazılı pankartlar açtı.

Gösteri esnasında konuşma yapan bazı hemşireler ise insanların hayatları uğruna kendi canlarını yok saydıklarını vurguladı.

9 BİN SAĞLIK ÇALIŞANININ VİRÜS TESTİ POZİTİF

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) açıkladığı verilere göre, ülkede 9 binden fazla sağlık çalışanına Kovid-19 tanısı konulurken, 27'si yaşamını kaybetti. Ancak Amerikan basını ve bazı hemşire birlikleri gerçek sayının bunun çok daha üstünde olduğunu, yeterli test yapılmadığını savunuyor.

Ülkede sağlık çalışanlarının yaşadığı kişisel koruma ekipman eksikliği ise sık sık gündeme geliyor.

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